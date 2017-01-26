У Румунії поліція провела масштабні рейди проти перевізників мігрантів

Румунська поліція провела обшуки 25 помешкань по всій країні, в тому числі в Бухаресті, в рамках розслідування справи щодо нелегального перевезення мігрантів до Євросоюзу, повідомляє Balkan Insight.

Обшуки проводилися у будинках низки підозрюваних, які у серпні-грудні 2016 року контрабандним шляхом перевезли понад 100 біженців і мігрантів з Туреччини через кілька балканських країн в Румунію, а потім до Німеччини.

Більшість нелегалів були громадянами Іраку, Сирії, Туреччини, Афганістану і Марокко.

Поліцейські заявили, що вони перехопили п'ять спроб незаконного ввезення мігрантів в ході розслідування. В одному випадку вони знайшли 42 людини, 18 з яких були неповнолітні дівчата. Крім того, поліція видала 20 ордерів на арешт після обшуків.

Злочинці використовували два методи, щоб переправляти людей в Європейський Союз.

Один використовувався для переміщення афганських, сирійських та пакистанських мігрантів в Болгарію через лісисті райони на північному сході Фракійського півострова Туреччини, що межують з Болгарією.

Другий метод передбачав забезпечення шенгенських віз для мігрантів в Туреччині, щоб перевезти їх в Румунію і Болгарію, перш ніж вони попрямували б в інші країни ЄС.