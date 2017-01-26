Україна і США підписали меморандум щодо зменшення впливів від авіаційних викидів

Міністерство інфраструктури України, Державіаслужба України та Міністерство транспорту США, Федеральна авіаційна служба США підписали Меморандум щодо співпраці у сфері зменшення негативних впливів від авіаційних викидів, передає УНН.

Договір підписував міністр інфраструктури України Володимир Омелян та надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович.

“Ми маємо у 2016 році перевезену рекордну кількість пасажирів - майже 13 млн осіб. Без урахування Донецька і Сімферополя - це рекордна за всю історію незалежності кількість людей, які скористалися нашими летовищами”, - сказав Омелян.

Він зазначив, що Україна зацікавлена в обміні досвідом і співпраці в сфері безпечних екологічно авіаперевезень.

У свою чергу Йованович зазначила, що ця домовленість є реальним кроком вперед і дозволить Україні та США ефективно застосувати спільні знання та досвід у сферах авіації, біопалива та сільського господарства.

“Я маю зазначити, що Україна є одним з найбільших виробників сільськогосподарської продукції, а також лідер у виробництві повітряних суден. Таким чином, Україна має унікальний досвід щоб зробити внесок у поточні дослідження та проекти з розробки альтернативних видів авіаційного палива, що наразі реалізується в США”, - сказала вона.