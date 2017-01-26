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Україна закликала партнерів по "нормандському формату" посилити тиск на РФ

26 січня, 2017 - 16:32
Фото Reuters

Міністерство закордонних справ України закликає партнерів по "нормандському формату"  посилити тиск на Російську Федерацію у зв'язку з невиконанням останньою Мінських угод.

Про це заявила речниця українського МЗС Мар'яна Беца, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів, зокрема за Нормандської четвірці, посилити тиск на Росію з вимогою виконати Мінські домовленості", - заявила вона.

Вона зазначила, що Росія систематично порушує Мінські домовленості, у тому числі режим припинення вогню на Донбасі.

"Припинення вогню на один день не означає забезпечення умов безпеки на Донбасі", - підкреслила речниця МЗС.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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