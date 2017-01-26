В Естонії у 2016 році 57% трудових мігрантів склали українці

У 2016 році Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії видав строкові посвідки на проживання для роботи 1807 громадянам третіх країн, більше половини з них – українці, повідомляє портал err.ee.

Громадяни України склали 57% від загальної кількості трудових мігрантів, які отримали посвідку на проживання (1030 осіб). Варто відзначити, що і в минулі роки наплив українців становив переважну частину мігрантів (60% - в 2015 році, 57% - у 2014).

На другому місці в топі трудових мігрантів перебувають росіяни: у 2016 році в Естонію приїхали 302 людини, що склало 14% від загальної кількості. В останні роки наплив росіян поступово знижувався (у 2015 році вони становили 15%, в 2014 — 17%).

Крім того, у 2016 році по трудовій візі на роботу тривалістю до шести місяців на рік в Естонію з третіх країн приїхало 1500 осіб. З них громадян України було 1226 осіб, що склало 82% від загальної кількості зареєстрованих. У 2015 році їх було вдвічі менше (678 осіб). З Росії на тимчасову роботу в 2016 році приїхало 127 осіб (8% від загальної кількості).

"Якщо говорити про громадян України, які приїхали до Естонії на роботу, то найбільше серед них працівників, що займаються установкою обладнання, кваліфікованих робітників, зайнятих на підприємствах, пов'язаних з будівельним сектором і судноремонтом, а також сезонних робітників, які були зайняті в сільськогосподарському секторі", - сказала керівник бюро міграції Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Майге Лепп.

"Серед громадян України, які отримали посвідку на проживання, зросло також число людей, які приїхали до Естонії на роботу в статусі провідного спеціаліста", - додала вона.