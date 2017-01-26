В Україні немає грошей на сучасну техніку, - "Укроборонпром"

Українські військові не отримують сучасні танки "Оплот", бронемашини "Дозор-Б" та іншу новітню техніку через недофінансування. З цієї ж причини "Укроборонпром" муситиме відправити у неоплачувану відпустку більшість колективу Львівського бронетанкового заводу.

Про це заявили у державному концерні.

"Станом на сьогодні можливості "Укроборонпрому" в кілька разів перевищують можливості державного бюджету України. Так, ми виконали державне оборонне замовлення (ДОЗ) на 100%, тобто віддали армії все, що вона замовляла. Але давайте говорити чесно: наше ДОЗ у кілька разів менше за обсяг коштів, передбачений програмою розвитку ОПК України. Говорячи простою мовою, держава здатна закривати лише мінімальні потреби, без інвестицій у виробництво, без інвестицій у технології. Для порівняння – оборонний бюджет Росії майже $50 млрд, він більший за весь консолідований бюджет України", - зауважили в концерні.

В "Укроборонпромі" додають, що роблять усе можливе для мінімізації шкоди від браку бюджетних коштів.

"Інвестиції, спільні підприємства, трансферт технологій, наукові розробки - це ті інструменти, що підтримують конкурентоздатність нашої оборонки. Завдяки внутрішнім ресурсам ми самі, без державної допомоги вийшли на розробку та виробництво таких новинок, як "Дозор", "Фантом", "Горлиця". Навіть проект з виробництва М-16 в Україні - це не просто гвинтівка. Це спосіб залучити технології, принести в країну гроші, створити робочі місця, масштабувати промислову базу та експертизу наших працівників", – наголосили в держконцерні.

Важливим чинником розвитку оборонки є також експорт, нарощування якого допоможе озброїти українську армію.

"Кожен проданий на експорт танк – це кілька танків для нашої армії коштом платників податків інших країн. Цю просту аксіому мають запам’ятати всі. Експорт дозволяє нам масштабувати виробництво, вкладати в нові верстати, навчати людей, піднімати їхню експертизу. Критикувати його можуть лише неуки та відверті вороги української незалежності", - додали в "Укроборонпромі".