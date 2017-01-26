В Україні освітній сервіс "Відкрита школа" охопив вже понад 17 тисяч шкіл

В Україні запустили новий сервіс освітнього моніторингу шкіл України на основі відкритих даних щодо наповненості загальноосвітніх шкіл, їх спеціалізації, геолокації, технічного забезпечення тощо. На сьогоднішній день сервіс охоплює вже понад 17 тисяч шкіл по всій Україні.

Про це повідомили автори сервісу на сторінці проекту у Facebook.

«Вже понад 17 тисяч шкіл по всій Україні в базі! Вдосконалили і пошукову систему. Сервіс «Відкрита школа» створений для того, щоб максимально спростити процес вибору загальноосвітнього навчального закладу, надати ємну інформацію про певний заклад», - пояснюють активісти.

Крім того, освітній сервіс «Відкрита школа» надає інформацію про всі школи за районами міста; показує найближчі до заданої користувачем адреси школи на відстані 10 км; надає інформацію про кількість учнів, профілі навчання, дані про гуртки й секції, кількість комп’ютерів для учнів у кабінеті інформатики, наявність Інтернету тощо.

Раніше повідомлялося, що в Україні тестують унікальний сервіс, який об`єднає всі школи.

Авторами ідеї проекту є активісти громадської організації «Інститут успішного міста».

«Період навчання в школі має величезний вплив на становлення особистості дитини, тому до вибору навчального закладу батькам слід підходити з усією відповідальністю. Наразі в Україні люди стикаються з необхідністю зібрати чимало інформації про навчальні заклади. Для того щоб обрати школу, в яку віддати чи перевести дитину, батьки вже за кілька місяців починають самостійно обходити школи, щоб дізнатись необхідні дані (спеціалізацію, рейтинг школи, наповненість класів, зручність добиратися дитині додому тощо). З новітніми технологіями це набагато простіше зробити. Для цього дані повинні бути відкритими і це дуже важливо», - розповідають активісти.