В Україні зростуть тарифи на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення для 54 ліцензіатів.

Таке рішення було ухвалене на засіданні 25 січня, інформує прес-служба НКРЕКП.

При цьому, ліцензіати були поділені на дві групи. До першої були віднесені 36 ліцензіатів, тарифи яких уже переглядалися упродовж січня-серпня 2016 року. Для них середньозважений тариф зросте на 9% - з 9,86 грн до 10,76 грн за кубометр.

До другої групи було віднесено 18 ліцензіатів, тарифи яких не переглядалися тривалий час або взагалі не встановлювалися регулятором. Для таких ліцензіатів середньозважений тариф на 2017 рік зросте на 37% - з 9,18 грн до 12,54 грн за кубометр.

Як пояснили у комісії, підвищення тарифів пов'язане зі зростанням мінімальної заробітної плати, витратами на повірку лічильників у приватному секторі, зміною ціни на електроенергію та іншими факторами.

Водночас НКРЕКП передбачила в тарифах на 2017 рік 54 ліцензіатам компенсацію на відшкодування різниці між фактичними витратами на сплату податків і зборів, придбання електроенергії та передбаченими у затверджених у 2016 році. Її розмір становить 98 млн гривень, у тому числі 11,7 млн гривень ліцензіатам, тарифи яких не переглядалися тривалий час або не встановлювалися комісією взагалі.