Важливо, щоб ти був готовий померти за свою країну, але ще важливіше, щоб ти був готовий прожити життя заради неї
Теодор Рузвельт, 26-й президент США (1901-1909 рр.)

Ван дер Беллен вступив на посаду президента Австрії

26 січня, 2017 - 14:10
Фото Reuters

Сьогодні Александр Ван дер Беллен склав присягу у парламенті країни та вступив на посаду президента Австрії.

Як зазначається, у післявоєнній історії країни главою держави вперше став представник опозиції.

Так, 73-річний професор економіки Ван дер Беллен багато років очолював партію “зелених”. У другому турі президентських виборів, що відбулися 4 грудня 2016 року, він обійшов лідера правопопулістської австрійської партії свободи Норберта Хофера, набравши 53,4% голосів.

Також повідомляється, що за традицією, правляча коаліція формально направить президенту в день вступу на посаду пропозицію про відставку, яке, як очікується, глава держави відхилить. При цьому коаліція в складі Соціал-демократичної партії і консервативної Австрійської народної партії переживає серйозну кризу і веде переговори про доцільність співпраці.

Нагадаємо,  період головування Австрії в Організації з безпеки та співробітництва в Європі особливу увагу буде приділено зміцненню і розширенню діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Джерело: Deutsche-Welle
Новини партнерів
Loading...