Відомі імена 10 учасників конкурсу на посаду глави Нацполіції

Стали відомі імена 10 кандидатів на посаду глави Нацполіції.

Про це на прес-конференції повідомив член консультативної комісії Євген Захаров, передає "112-Україна".

"Братимуть участь у наступному етапі конкурсу, інтерв'ю, - Аброськін В'ячеслав, Антоненко Леонід, Берладін Олександр, Бушуєв Костянтин, Вишневський Андрій, Гіренко Вадим, Головін Дмитро, Князєв Сергій, Станіслав Людкевич, Шевчук Олексій", - повідомив Захаров.

Він пояснив, що всього на конкурс було подано 70 заявок, з них 45 - в останні 4 дні до дедлайну. 6 з цих заявок відразу не відповідали умовам, тому що потрібно було надати лише резюме кандидата і його мотиваційний лист.

Нагадаємо, що Троян не братиме участь у конкурсі на посаду голови Нацполіції.