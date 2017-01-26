Військові нагородили капелана з Рівненщини

Головного капелана Рівненської єпархії Тараса Волянюка нагородили медаллю «За сприяння Збройним Силам України». Він вперше поїхав у зону АТО в лютому 2015 року. Був на передовій, потрапляв під обстріли, втрачав товаришів, йому сповідалися просто біля багаття, а ще хрестив бійців і дітей зі звільнених територій, чиї батьки шукали саме українського священика. Військові ж завжди зустрічають капелана з радістю. Кажуть, що може і богослужіння не проводити, а просто бути серед них.

Тарас Волянюк почав допомагати бійцям із 2014 року. Передавав продукти, теплі речі, намети, дрова, а потім парафіяни з Німеччини допомогли придбати тепловізор, автомобіль для військових. До цього долучилася і сім’я священика.

«Коли формувалася 53 бригада, я взяв цих бійців під опіку. Так, благословляв їх, коли їхали на ротацію. А потім командир запитав, чи не хочу поїхати до хлопців у зону АТО, бо їм там тяжко. Я погодився. Їжджу до них до сьогодні. Вони завжди радо зустрічають», - розповідає капелан.

Під час поїздок допомагав і місцевим жителям. А ще на Донеччині опікувався дитячим садком. Так, малятам передавали теплі речі, а бійці облаштували там дитячий майданчик.

«Кожна поїздка чимось запам’ятовувалася. Одного разу на звільненій території мене попросили похрестити дитину. Адже батьки шукали саме українського священика. А бувало, що бійці просили провести обряд хрещення. Якось один із них сказав, що в бліндажі під обстрілом невіруючих нема. Тоді усвідомлюєш, яка тонка межа між життям і смертю, і розумієш, що все залежить від волі Божої, - переконує Тарас Волянюк. – Війна змінює – когось зміцнює, когось ламає, але однозначно змушує переоцінити цінності, зокрема, це стосується віри. А ще вона навчає реагувати на несправедливість. А взагалі я радію, що знайшов так багато друзів серед військових. Навряд чи зустрівся б із цими людьми за інших обставин. Приємно, коли бійці, які повернулися додому, телефонують. Із багатьма підтримуємо зв’язки. Взагалі у нас вже утворилося своє братство. І я точно знаю, що на цих людей можна покластися, бо вони не підведуть».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне