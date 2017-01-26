Водії не мінятимуть водійські права кожні 5 років, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що українцям не доведеться міняти водійські посвідчення кожні 5 років

Про це він написав на сторінці у Facebook.

Аваков відповідав на запитання щодо того, що його заступниця Анастасія Дєєва заявила, що термін дії водійських прав українців скоротять відповідно до вимог ЄС.

"Є світова практика щодо водійських посвідчень і ми будемо її дотримуватися", - відреагував Аваков.

Він заявив, що "ніяких "кожні 5 років" не буде".

"Є діючі законні норми", - додав міністр.

Раніше повідомлялось, що в Україні скоротять термін дії водійських посвідчень відповідно вимог ЄС.