Водії не мінятимуть водійські права кожні 5 років, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що українцям не доведеться міняти водійські посвідчення кожні 5 років
Про це він написав на сторінці у Facebook.
Аваков відповідав на запитання щодо того, що його заступниця Анастасія Дєєва заявила, що термін дії водійських прав українців скоротять відповідно до вимог ЄС.
"Є світова практика щодо водійських посвідчень і ми будемо її дотримуватися", - відреагував Аваков.
Він заявив, що "ніяких "кожні 5 років" не буде".
"Є діючі законні норми", - додав міністр.
Раніше повідомлялось, що в Україні скоротять термін дії водійських посвідчень відповідно вимог ЄС.
Джерело: День