З Тернополя відправили на передову близько 5 тонн допомоги

Продукти харчування, медичні засоби, одяг та іншу допомогу відправила на передову ГО «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України». Це вже третій вантаж, яку громадська організація надіслала воїнам в зону АТО за останні місяці.

«На Різдво відправили дві машини на Маріуполь, та Світлодарську дугу. Цього разу допомога була направлена на Попасну, Світлодарську дугу, Бахмут», – розповів голова громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» Зеновій Гладчук. – «Частину цієї допомоги передала українська діаспора із-за кордону. Це перев’язки, грілки для рук, бинти, вата. А також продукти – рис, капуста в упаковках. Надав допомогу й благодійний фонд. Є ще продукти, які передали люди із сіл Великий і Малий Говилів Теребовлянського району. Ми передали їм подяку і нагородили громаду села за активну волонтерську діяльність».

Частина допомоги була направлена в Бахмут – до волонтерської групи, з якою співпрацює ГО «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України». Іншу частину отримають бійці у містах Золоте, Попасна, Лисичанськ.

«Передали закрутки – тушонки, паштети, смалець, сало, огірки, квашену капусту, варення. Частково ми зібрали і одежу, там і дитячі речі й іграшки. У ящики також ми кладемо крупи різних сортів, макарони. До них обов’язково додаємо дитячі малюнки та листи. Наш Зборівський відокремлений підрозділ теж долучився. Привезли хлопці багато продуктів. Люди зібрали картоплю, моркву, часник, цибулю. Волонтери «Бункеру С» зробили 30 відер вареників. Вони їх передали нам, а ми все відправили в АТО. Також передаємо препарати», – розповів Зеновій Гладчук.

До формування вантажу долучився волонтер Петро Гурняк. – «Цю поїздку організовує «Сила України» і ми чим можемо – сприяємо. Допомогу передали на Тернопіль «Україно-Словацька ініціатива», керівником якої є Міла Вербицька і благодійний фонд «Християнська Родина», який очолює Мирослава Гуня. Допомогу по частинах відправляємо на схід нашим солдатам, а також інтернатам, навчальним закладам. Цього разу відправили на Лисичанськ перев’язки, одяг, продукти».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, Тернопіль, фото автора