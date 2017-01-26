За день бойовики 31 раз обстріляли позиції ЗСУ, 1 український військовий загинув

Сьогодні, 26 січня, бойовики 31 раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Всього, станом на 18.00, відбувся 31 обстріл", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, окупанти продовжують обстрілювати наші позиції з важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новогригорівці та Павлополю. По Широкиному вогонь вів і танк. По Новотроїцькому – снайпер.

На Луганському напрямку по Новозвінівці російсько-окупаційнівійська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Водяне та Попасну обстріляли з 82 міліметрових мінометів.

На Донецькому напрямку використовували 82 міліметрові міномети, обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки. З гранатометів різних систем – Новозванівку та знову ж Авдіївку.

У штабі повідомили, що один наш військовослужбовець загинув.