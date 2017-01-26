За минулу добу троє українських військових зазнали поранень, - Міноборони

За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих українських військових немає, троє зазнали поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, але троє наших бійців зазнали поранень. Зокрема, по одному військовослужбовцю було поранено в Троїцькому і Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів. Ще один військовослужбовець отримав поранення в районі Світлодарської дуги на луганському напрямку", — сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 48 разів обстріляли позиції ЗСУ.