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За минулу добу троє українських військових зазнали поранень, - Міноборони

26 січня, 2017 - 13:43
Фото з архіву "Дня"

За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих українських військових немає, троє зазнали поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, але троє наших бійців зазнали поранень. Зокрема, по одному військовослужбовцю було поранено в Троїцькому і Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів. Ще один військовослужбовець отримав поранення в районі Світлодарської дуги на луганському напрямку", — сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 48 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Джерело: УНН
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