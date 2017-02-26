Азербайджан звинуватив Вірменію у збройних провокаціях в Нагірному Карабаху

Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію у збройних провокаціях в Нагірному Карабаху.

Про це йдеться у повідомленні відомства, передає Європейська правда.

"Міністерство оборони повідомляє, що підрозділи збройних сил Вірменії … протягом доби порушили режим припинення вогню в різних напрямках фронту в цілому 117 разів", – повідомили в Міноборони Азербайджану.

За інформацією азербайджанського відомства, вірменська сторона обстріляла "позиції збройних сил Азербайджану на безіменних висотах і в селах … Газаського району, в селі Агдам і на безіменних висотах Товузьского району, а також в селі Гаравелілер Гедабекського району".

Також за даними Баку, позиції збройних сил Азербайджану були обстріляні з позицій, розташованих поблизу "окупованих сіл Чилябюрт Тертерського району, Шураабад, Баш Карвенд, Юсифджанли Агдамського району, Куропаткіно Ходжавендского району, Горадіз, Ашаги Вейселлі Фізулінського району та Мехділі Джебраїльского району, а також з позицій, дислокованих на безіменних висотах на території Геранбойського, Тертерського, Агдамського, Ходжавендського, Фізулінського і Джебраїльского районів".

В Міноборони Азербайджану зазначили, що "підрозділами збройних сил Азербайджану були прийняті адекватні відповідні заходи".

Відзначимо, що Вірменія, в свою чергу, звинувачує Азербайджан у ескалації напруженості.

Так, у заяві МЗС Вірменії йдеться про те, що "всупереч закликам міжнародного співтовариства … здійснена азербайджанською стороною минулої ночі спроба нападу на лінії зіткнення між Арцахом і Азербайджаном є черговим ударом Баку по зусиллям … з мирного врегулювання карабаської проблеми".

У зовнішньополітичному відомстві Вірменії наголосили, що "Баку навмисно загострює ситуацію, ініціюючи нові провокації".