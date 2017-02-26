Білоруси протестують проти декрету про "тунеядство"

У Бобруйську, Барановичах, Бресті і Вітебську проходять масові акції протесту проти декрету про "тунеядство", передає "Білоруський партизан".

У Барановичах на площі зібралося близько 300 осіб. Стільки ж людей зібралося на площі в Бресті.

Мітинг в Бобруйську, в якому брали участь близько 1500 бобруйчан, закінчився ухваленням резолюції. Повідомляється, що затримань активістів не було.

Повідомляється, що у Вітебську протест розпочався на площі Перемоги під час офіційного заходу - Масляної. Близько двох тисяч осіб пройшли маршем по місту.

Як відомо, в квітні 2015 р. був підписаний так званий "декрет про дармоїдів", згідно з яким непрацюючі працездатні жителі республіки повинні щороку сплачувати збір у розмірі 20 базових величин (більше 200 доларів).

За даними міністерства з податків і зборів Білорусі, близько 10% громадян, яким надіслали повідомлення про сплату "податку на дармоїдство", заплатили цей збір. Всього "листи щастя" про сплату податку отримали понад 470 тис. громадян Білорусі.