Чубаров: Крим є єдиною територією для кримськотатарського народу, де він може зберегтися

Крим є єдиною територією для кримськотатарського народу, де він може зберегтися. Про це під час форуму заявив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Для нас Крим - це єдина територія, де ми можемо зберегтися. Для України питання Криму - це не просто питання повернення території. Для України - це можливість зберегти державність", - зазначив Чубаров.

Як відомо, 26 лютого 2014 року біля кримського парламенту відбувся багатотисячний мітинг прихильників територіальної цілісності України, здебільшого кримських татар, і активістів партії "Русское единство", якою на той момент керував нинішній голова Криму Сергій Аксьонов.

Після анексії Криму Росією на півострові російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які брали участь у мітингу. За даними російського слідства, внаслідок тисняви двоє мітингувальників загинули, 79 осіб отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, сьогодні у Києві пройде Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і представниками інших національностей, що проживають у тимчасово окупованому Росією Криму.