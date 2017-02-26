До кінця року жетони у столичному метро виведуть з обігу

Жетони в київському метрополітені буде виведено з обігу до кінця 2017 року.

Про це повідомляють у прес-службі КП "Київський метрополітен".

"Все більше пасажирів переходять на картки, а ми нагадуємо, що жетон буде виведено з обігу до кінця року. Ми переформатовуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Невдовзі в касах їх не буде взагалі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у прес-службі відомства, для разових поїздок варто користуватися карткою, поповненою на необхідну їх кількість. Це значно економить час та кошти.

Нагадаємо, комісія з найменувань Київської міської ради ухвалила рішення про перейменування станції метро Петрівка на станцію Почайна.