Габріель у Відні обговорить питання врегулювання ситуації на Донбасі

Голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель, анонсуючи свій візит до Австрії та Італії наголосив, що у Відні обговорить питання врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомили у прес-службі МЗС Німеччини, передає УНН.

"У Відні я маю намір обговорити зі своїми партнерами тематику ОБСЄ. Австрія відіграє, прийнявши головування в ОБСЄ від ФРН, важливу роль в досягненні спільної мети щодо стабілізації режиму припинення вогню на сході України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на сьогодні ефективної заміни "нормандскому формату переговорів щодо ситуації на Донбасі не існує. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.