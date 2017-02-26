Кабмін розгляне порядок товарообміну з ОРДЛО, - Аваков

Кабінет міністрів на найближчому засіданні розгляне порядок товарообміну з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю "ТСН".

"Наскільки я знаю, на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде винесено проект постанови, який регулює цей товарообмін", - сказав міністр.

"Питання необхідності врегулювати взаємовідносини товарообміну з окупованими територіями - це необхідність. Було відповідне рішення РНБО, щоб ми врегулювали це питання і відповідні доручення дано і постанова Кабінету міністрів довго-довго готується Службою безпеки і ще однієї з служб Кабінету міністрів", - сказав міністр.

Аваков зазначив, що проект відповідного рішення розроблявся настільки довго, що "виникають до цього питання і деякі підозри".

Також Аваков вважає, що потрібно зупинити товаропотік з окупованими територіями, крім так званого "критичного імпорту" - вугілля, запчастин для металургії.

"Я вважаю, що його потрібно заборонити в повному обсязі за винятком, як я кажу, критичного імпорту. Ну, це буквально не імпорт, так як окупована територія - це все ж українська територія. Але, будемо називати для простоти "критичний імпорт", який стосується тільки енергетичного вугілля, тільки продуктів і напівфабрикатів металургії для того, щоб заводи працювали. На зворотному боці має і може йти обладнання, не обладнання, а запчастини для ремонту шахтного видобувного обладнання і шахтних ліфтів і, можливо, кріпильний матеріал. Тут я не великий фахівець. Ось ці чотири-п'ять позицій, які ми повинні вирішити. Все інше повинно бути заборонено", - заявив Аваков.