На "Марш пам’яті Бориса Нємцова" в Москві прийшли тисячі людей

Тисячі людей взяли участь у ході, влаштованій у центрі Москви в пам'ять опозиційного політика Бориса Нємцова, убитого 27 лютого 2015 року, передає ВВС.

Заявлене число учасників заходу - 30 тисяч осіб. За оцінками організаторів ходи - 15 тисяч, за оцінками московської поліції, в марші взяли участь до 5 тисяч осіб.

Учасники маршу несли численні плакати і банери, які критикують політику Кремля й інтервенцію Росії в Україні, проти якої активно виступав Борис Нємцов.

Як заявив один із лідерів руху "Солідарність", член оргкомітету маршу Ілля Яшин, учасники акції вимагали від влади довести до кінця розслідування вбивства Нємцова і притягнути до відповідальності замовників убивства.

У ході брали участь представники різних опозиційних партій і рухів, зокрема "Парнас", "Яблуко", "Солідарність", "Відкрита Росія" і незареєстрованої Партії прогресу Олексія Навального.

Лідеру партії "Парнас" Михайлу Касьянову, який очолив колону, невідомий хлюпнув в обличчя зеленкою. Російські ЗМІ повідомляють, що зловмисник затриманий поліцією.

Погоджений столичною мерією маршрут ходи не містив Великий Москворецький міст, де сталося вбивство Нємцова. Марш пройшов минулорічним маршрутом: від Пушкінської площі - бульварами до Чистих ставків і звідти на проспект Академіка Сахарова.

Спочатку оргкомітет пропонував цього року провести марш від Слов'янської площі набережними з виходом на Великий Москворецький міст.

Марш завершився на Тургенівській площі. Після цього організатори акції і деякі з її учасників вирушили на Москворецький міст, до місця вбивства Нємцова, щоб покласти квіти до імпровізованого меморіалу.

Акції пам'яті Нємцова відбулися також у Казані, Кірові, Новосибірську, Пермі, Санкт-Петербурзі, Ульяновську та інших містах.