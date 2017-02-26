"Нормандський формат" не дає результату через позицію Росії, - Клімкін

На сьогодні ефективної заміни "нормандскому формату переговорів щодо ситуації на Донбасі не існує.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає ZN.UA.

"На сьогодні немає ефективної заміни "нормандскому формату", оскільки цей формат - не тільки люди, це країни, зокрема, Німеччина і Франція, які багато інвестували в дану проблематику - і на рівні канцлера і президента, і на рівні міністрів закордонних справ", - підкреслив він.

Міністр зазначив, зокрема, роль в даних переговорах міністра закордонних справ Франції Жана-Марка Еро.

"Я пам'ятаю, як у нашій пресі писали, коли прийшов Жан-Марк Еро, що, мовляв, з'явився новий міністр, який ніколи не займався іншими справами, мабуть, йому все це буде не дуже цікаво. Звичайно, йому треба було якийсь час, щоб увійти в курс справ, але зараз він, насправді, дуже допомагає і між зустрічами, і на зустрічах. Він розуміє логіку того, що відбувається", - сказав Клімкін.

Глава дипломатичного відомства впевнений, що Штайнмайєру і Еро небайдужа доля людей, постраждалих від російської агресії на Донбасі.

"Ось ми їздили на Донбас. І коли ти розмовляєш там у вертольоті, потім ідеш та бачиш все навколо, розмовляєш з людьми — це все дає певне емоційне навантаження, і я бачив, наскільки небайдуже було Штайнмайєру і Еро спілкуватися з тими, хто був змушений покинути свої будинки, вислуховувати ці людські історії", - зазначив міністр.

"Тому я вважаю, що на сьогодні є "нормандський формат", він функціонує, але він не може дати нам бажаного результату через позицію Росії. Тим не менше, і німці, і французи допомагають нам у багатьох питаннях тримати Росію в певних рамках логіки Мінська", - підкреслив Клімкін.

За словами міністра, якщо виникне відповідний момент і всі будуть розуміти, що новий формат наділить переговори більшою "додатковою вартістю", то над цим питанням буде вестися робота.

"Ми відкриті для будь-якої логіки, яка, дійсно, принесе нам перемогу", - підсумував він.