Під Ейфелевою вежею в Парижі активісти провели акцію "Крим - це Україна"

У день опору Криму російській окупації активісти з громадської організації "Мережа народної дипломатії Global Ukraine" провели під Ейфелевою вежею в Парижі акцію "Крим - це Україна".

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джепарова.

"День опору Криму російській окупації 26 лютого. Партнери МІП - мережа народних дипломатів України GlobalUkraine - в Парижі вийшли під Ейфелеву вежу на підтримку акції "Крим - це Україна", - зазначила вона.

Активісти, тримаючи в руках прапор України, вигукували: "Крим - це Україна" та "Героям слава!".

Нагадаємо, сьогодні у Києві проходить Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і представниками інших національностей, що проживають у тимчасово окупованому Росією Криму.