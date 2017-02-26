Під посольством РФ в Анкарі відбувся протест проти окупації Криму

Під посольством Росії в Анкарі відбулася акція протесту, приурочена до третьої річниці анексії Криму.

У ній взяли участь десятки етнічних татар, які проживають у різних регіонах Туреччини, передає Anadolu.

Акція була організована Асоціацією НВО кримських татар.

Крим і кримські татари ніколи не змиряться з окупацією, а акції протесту проти анексії півострова будуть продовжені. Про це заявив керівник Асоціацією НВО кримських татар Тунджер Калкан.

Нагадаємо, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що інформаційний блок є одним з найважливіших у питанні деокупації і деінтеграції Криму.