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Під посольством РФ в Анкарі відбувся протест проти окупації Криму

26 лютого, 2017 - 08:58

Під посольством Росії в Анкарі відбулася акція протесту, приурочена до третьої річниці анексії Криму.

У ній взяли участь десятки етнічних татар, які проживають у різних регіонах Туреччини, передає Anadolu.

Акція була організована Асоціацією НВО кримських татар.

Крим і кримські татари ніколи не змиряться з окупацією, а акції протесту проти анексії півострова будуть продовжені. Про це заявив керівник Асоціацією НВО кримських татар Тунджер Калкан.

Нагадаємо, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що інформаційний блок є одним з найважливіших у питанні деокупації і деінтеграції Криму.

Джерело: УНН
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