Правозахисний рух "Сила права" починає роботу ще в 7 областях

Правозахисний рух "Сила права", який вже діє в 18 областях України, починає роботу у Львові, Луцьку, Івано-Франківську, Тернополі, Вінниці, Чернігові та Полтаві.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook голова координаційної ради Андрій Сенченко.

"Ми допомагаємо громадянам, постраждалим від збройної агресії Російської Федерації проти України і окупації частини території нашої країни, підготувати позови проти держави-агресора і разом з ними проходимо весь шлях до отримання компенсації збитку за рахунок РФ", - йдеться в повідомленні.

Також Сенченко підкреслив, що вся ця робота проводиться безкоштовно для постраждалих: "Нас не фінансують олігархи, держава, політичні партії або зарубіжні фонди. "Силу права" підтримує малий і середній бізнес з різних регіонів країни".

"У нас за спиною 2 роки роботи, розроблена правова стратегія, десятки позитивних рішень судів в 14 регіонах країни, а також арешт 3 мільярдів доларів російського кредиту", - розповів голова координаційної ради.

Для організації нормальної роботи в перерахованих обласних центрах руху "Сила права" необхідні в оренду приміщення для юридичних приймалень загальною площею 35-40 м2, мінімум на три роки, тому що число постраждалих продовжує зростати.

Бажано розміщення в центрі міста, поруч із зупинками громадського транспорту, на перших поверхах, тому що серед постраждалих є воїни, які отримали важкі поранення на фронті.

Подробиці про діяльність правозахисного руху "Сила права" можна знайти на сайті.