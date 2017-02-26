Президент Ірану буде балотуватися на другий термін

Президент Ірану Хассан Рухані вирішив взяти участь у травневих виборах та балотуватися на другий президентський термін.

Про це повідомляє AFP із посиланням на віце-президента Ірану Хоссейналі Амірі.

"Нещодавно Рухані прийняв рішення брати участь у президентських виборах", - повідомив Амірі.

Як зазначається, участь Рухані у виборах була очікуваною, але донині він офіційно не заявляв про свої наміри.

Хассан Рухані здобув популярність в Ірані після того, як стабілізував економіку в країні та зняв санкції, пов’язані з ядерним питанням, домовившись зі світовими країнами-лідерами.

Вибори в Ірані заплановані на 19 травня 2017 року.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Меттіс назвав Іран одним з головних спонсорів тероризму, роблячи свої перші коментарі щодо Ірану після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові санкції.