Ремонт у Авдіївці відклався через відсутність гарантій РФ, - Жебрівський

Ремонт у Авдіївці так і не розпочався, адже Росія не дає гарантій припинення вогню.

Про це в Твітері повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню. Ремонтники не вийшли на ліквідацію пориву ЛЕП в Авдіївці", - зазначив він.

Російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню. Ремонтнники не вийшли на ліквідацію пориву ЛЕП в #Авдіївка — Pavlo Zhebrivskyi (@zhebrivskyi) 26 лютого 2017 р.

Зі свого боку, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомило у Facebook, що енергетики, які мали оглянути пошкоджені обстрілами ділянки поблизу Авдіївки, змушені були повернутися через відсутність гарантій безпеки.

Раніше в неділю МінТОТ повідомило, що енергетики розпочали огляд пошкоджених внаслідок обстрілу бойовиків ліній електропередач у районі Авдіївки та Макіївки.

Як відомо, у результаті бойових дій поблизу Авдіївки пошкоджено високовольтну лінію, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі. Зранку в неділю було підключено до потужного електрогенератора міську насосну станцію, щоб подати воду, готуються до підключення навчальні заклади міста, які відзавтра мають відновити роботу.