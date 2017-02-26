Сьогодні у Києві пройде Марш солідарності з кримськотатарським народом

У неділю, 26 лютого, у Києві пройде Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і представниками інших національностей, що проживають у тимчасово окупованому Росією Криму.

Захід організовано Меджлісом кримськотатарського народу, Кримськотатарським ресурсним центром та низкою громадських організацій.

"26 лютого 2017 року ми разом скажемо: "Ні російській окупації!". Ми збираємося на Алеї Небесної Сотні (навпроти готелю "Україна") та о 14.00 починаємо Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і людьми інших національностей, що проживають в тимчасово окупованому Росією Криму", - йдеться у повідомленні на сторінці події у Фейсбук.

Маршрут Маршу солідарності визначено такий: Алея Небесної сотні - вулиця Інститутська - вулиця Шовковична - вулиця Грушевського - Європейська площа - вулиця Хрещатик - майдан Незалежності.

Як відомо, 6 лютого 2014 року близько 15 тисяч кримських татар, тисячі українців і жителів Криму інших національностей на заклик Меджлісу прийшли до Верховної Ради АР Крим і не дозволили проросійським депутатам ухвалити антиконституційні рішення щодо відділення Криму від України.

26 лютого 2014 року громадянське суспільство Криму мирним шляхом у правовий спосіб відстояло територіальну цілісність України, не дозволивши Росії та її агентам в Криму провести позачергову сесію, щоб зімітувати нібито добровільний "перехід" Криму до Росії.

Однак уранці 27 лютого 2014 року Кремль увів у дію силовий варіант захоплення Криму. Згодом вулиці міст і магістральні дороги півострова заповнили російські війська. "зелені чоловічки" захопили адміністративні будівлі, взяли в облогу гарнізони Збройних сил України, захопили морські порти й аеродроми.

Нагадаємо, під посольством Росії в Анкарі відбулася акція протесту, приурочена до третьої річниці анексії Криму.