США вимагає від РФ негайно припинити вогонь на Донбасі, - Держдеп

Державний департамент США називає Росію і сепаратистів основними порушниками перемир'я на Донбасі й вимагає негайно почати реалізацію режиму припинення вогню, відвести зброю та допустити спостерігачів ОБСЄ.

Про це йдеться в офіційній заяві, поширеній у неділю дипломатичним відомством США.

"Сполучені Штати уважно стежать за наростаючим насильством у східній частині України протягом останніх тижнів, а також за триваючим нехтуванням об'єднаними російсько-сепаратистськими силами режиму припинення вогню в рамках Мінської угоди", - наголошується в документі.

При цьому в Держдепі засудили обстріл у п'ятницю спостерігачів Спеціальної спостережної місії ОБСЄ і захоплення безпілотного літального апарату СММ об'єднаними російсько-сепаратистськими силами.

"Вкрай важливо, щоб ці сили припинили свої напади на цивільну інфраструктуру, в тому числі, на станцію фільтрації води в Донецьку", - підкреслюється в заяві.

"Ми закликаємо Росію і сепаратистські сили, які вона підтримує, негайно почати виконання режиму припинення вогню, вивести всю важку зброю й забезпечити повний і безперешкодний доступ для спостерігачів ОБСЄ", - наголосили в Державному департаменті США.

Нагадаємо, що Габріель у Відні обговорить питання врегулювання ситуації на Донбасі.