Трамп відмовився від щорічної урочистої вечері журналістів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не планує цього року відвідувати урочисту вечерю, яку щорічно влаштовує White House Correspondents' Association (WHCA) - об'єднання журналістів, які висвітлюють роботу Білого дому.

"Я не відвідаю цього року вечерю, яку влаштовує White House Correspondents' Association. Будь ласка, побажайте усім усього найкращого та гарного вечора", - написав Трамп ввечері в суботу, 25 лютого, у своєму Twitter.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.

Таким чином, президент США вирішив порушити майже столітню традицію, адже з 1924 року господарі Білого дому неодмінно відвідували вечері, які влаштовує WHCA, та у яких, окрім самих журналістів, президента США та першої леді, беруть участь інші політики та знаменитості. Цього року захід відбудеться 29 квітня.

У відповідь на заяву Трампа глава WHCA Джефф Мейсон зазначив, що організація "візьме до уваги" те, що президент не братиме участь у вечері, та зазначив, що цей захід "був та продовжуватиме залишатися святом на честь Першої поправки до Конституції США та важливої ролі, яку відіграють незалежні медіа у здоровій республіці", цитує агентство AFP. Перша поправка до Конституції США гарантує, зокрема, свободу слова, преси та релігії.

Нагадаємо, журналістів низки провідних американських ЗМІ, а також британських ВВС і Guardian не пустили на п'ятничний брифінг речника Білого дому.