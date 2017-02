Трамп відмовився від щорічної урочистої вечері журналістів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не планує цього року відвідувати урочисту вечерю, яку щорічно влаштовує White House Correspondents' Association (WHCA) - об'єднання журналістів, які висвітлюють роботу Білого дому.

"Я не відвідаю цього року вечерю, яку влаштовує White House Correspondents' Association. Будь ласка, побажайте усім усього найкращого та гарного вечора", - написав Трамп ввечері в суботу, 25 лютого, у своєму Twitter.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.