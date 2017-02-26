Туреччина на кордоні з Сирією побудувала більш як півтисячі км стіни

Туреччина наполовину завершила будівництво модульної стіни на кордоні з Сирією.

Про це повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на главу управління з розвитку житлового будівництва Туреччини (TOKI) Ергюна Турана.

"Упродовж шести прикордонних провінцій Туреччини вже зведено 511 кілометрів бетонної стіни", - повідомив Туран.

За його словами, стіна - завтовшки 30 см, а заввишки 3 метри. Вона складається з бетонних блоків по 7 тонн кожен. Крім того, поверх стіни натягується колючий дріт висотою в 1 метр.