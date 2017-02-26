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У Гуті Пеняцькій відбудували пам’ятник загиблим полякам, - Княжицький

26 лютого, 2017 - 22:24

Українські та польські політики відновили та відкрили у Львівській області пам'ятник загиблим полякам у Гуті Пеняцькій.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Народний фронт", голова комітету ВР з питань культури та духовності Микола Княжицький у своєму Facebook.

"Пам'ятник у Гуті відновлено та відкрито за участі українських і польських політиків та громадськості. Ми мудріші,ніж "третя сторона",ніж колишні колонізатори , які сподіваються на реванш", - написав він.

Раніше «День»  повідомляв, що на Львівщині зруйновано меморіал у селі Гута Пеняцька.

Джерело: День
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