У Краматорську обговорили стратегії і фандрейзінг для НУО

У м. Краматорськ завершився комплекс тренінгів для розвитку потенціалу недержавних організацій, ефективного управління та сприяння примиренню в суспільстві. Останній тренінг на тему: "Стратегічне планування і фандрейзинг" відбувся 24-25 лютого за аншлагу, як кажуть самі учасники, громадських активістів Донеччини та інших регіонів.

Ця важлива і актуальна навчально-комунікаційна подія відбулась зі сприяння "Форум НДО в Україні" за підтримки Посольства Великобританії. Проводячи тренінгову роботу, Айдер Халілов нагадав методику визначення та корегування місії та цілей організації показуючи важливі підходи та цікаві формули. Для реалізації громадських проектів показана взаємодія з потенційними донорами. Олег Гришин зупинився на впровадженні стратегій залучення коштів для реалізації громадських проектів. За допомогою різних алегоричних мотиваторів фінансових та описових звітів для донорів показано, що фандрейзінг це не страшне слово, а те, "що робиться для людей", він, "як куля зі зміщеним центром ваги, попадає в голову, йде до серця і через кишеню виходе".

Учасники живо і зацікавлено відстежували напрям думок спікерів, ставили запитання щодо багатьох проблем з якими вони стикаються. "Намірювали" свої ідеї на отриманні знання, наприклад, громадські ініціативи та організації "Табір Миру-2017", "Теплиця", "Наш Лисичанськ", БФ "Слов'янське серце", "Інститут успішного міста" та інші.

Будуючи фандрейзенгові відносини, спікери також нагадали про Указ Президента України "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні", на підставі якого може активізуватися робота в областях, і активісти можуть відстежувати, як отримати кошти з місцевих бюджетів та виконати соціальне замовлення.

З орієнтацією майже "на тотальну соціальну довіру", було підкреслено необхідність напрацювання "соціального капіталу" для лікування нашого хворого суспільства.

Фьодор Руденко, Слов'янськ