У Киргизстані затримали лідера опозиції

Служба державної безпеки Киргизстану заявила про затримання лідера парламентської опозиції Омурбека Текебаєва, за звинуваченням у корупції та шахрайстві, передає Reuters.

Як повідомляється, опозиціонера Текебаєва затримали в бішкекському аеропорту "Манас".

Генпрокуратура заявила, що Текебаєв підозрюється в отриманні хабара в розмірі 1 млн дол. від російського інвестора в 2010 році, пообіцявши йому допомогу в отриманні контролю над місцевою телекомунікаційною компанією.

У зв'язку з цим опозиціонер може бути усунутий від участі у президентських виборах країни, які пройдуть 19 листопада.

Нагадаємо, провідні опозиційні сили Албанії на чолі з Демократичною партією оголосили повний бойкот парламенту, поки не будуть виконані їхні вимоги.