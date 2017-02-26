У Києві вшанували пам'ять Бориса Нємцова

У Києві вшанували пам'ять російського політика Бориса Нємцова, який був убитий в Москві 27 лютого 2015 року, передає УНН.

На мітинг прийшли кілька десятків киян. Пам'ять російського політика вшанували хвилиною мовчання.

У підніжжя стели на Майдані незалежності виклали лампадками "Борись" та поклали квіти до фотографії політика на знак вшанування пам'яті.

Активісти зазначили, що сьогодні в Москві під час маршу йшла колона з розтяжкою, на якій була написана цитата Бориса Нємцова "Путін - це війна".