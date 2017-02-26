У Москві тисячі людей вийшли на "Марш пам'яті Бориса Нємцова"

На "Марші пам'яті Бориса Нємцова" в Москві облили зеленкою голову партії ПАРНАС Михайла Касьянова. Про це повідомляє "Дощ".

"Як пише в Twitter кореспондент "Эхо Москвы" Ірина Воробйова, провокатор був виведений поліцією і затриманий. Чоловік кричав "Росія з Путіним!" - сказано в повідомленні.

Кореспондент телеканалу "112 Україна" у Москві каже, що марш повинен розпочатися з хвилини на хвилину.

"Я не бачила момент, коли напали на політика (Михайла Касьянова, - ред.), я бачила, що через рамки вже пройшов Олексій Навальний. В центрі стоїть колона, очолювана кримськими татарами, вони виступають проти репресій, що відбуваються в Криму. З хвилини на хвилину чекаємо початку походу, Пушкінська площа заповнена людьми", - сказала кореспондент.

А російський адвокат Марк Фейгін повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", що на марші налічується від 20 до 25 тис. людей.

"Зі мною активісти з Криму, вони з кримськотатарськими прапорами, і мій колега Микола Полозов, а ще дочка Ільмі Умерова. Народу налічується, від 20 до 25 тис. точно", - сказав Фейгін.

Нагадаємо, сьогодні в Москві проходить "Марш пам'яті Бориса Нємцова". У місті посилено заходи безпеки, стоять рамки з металошукачами в центрі знаходиться багато поліції.