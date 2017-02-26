У Німеччині українська дзюдоїстка виграла "золото" Гран-прі

Українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська здобула першу у сезоні-2017 перемогу для українського дзюдо.

Киянка у неділю виграла "золото" на міжнародному турнір Гран-прі у Дюсельдорфі (Німеччина) у ваговій категорії понад 78 кг, повідомляє Укрінформ.

У фіналі Кіндзерська вляла гору над японкою Мегумі Тасімото, якій дісталося "срібло". Володарями бронзових нагород у цій вазі стали Лариса Черич із Боснії і Герцеговини та японка Акіра Соне.

Близькими до п'єдесталу були українці Яків Хаммо (понад 100 кг), Марина Черняк (48 кг), Анастасія Турчин (78 кг) та Світлана Ярьомка (понад 78 кг), які у підсумку посіли у своїх категоріях 7-мі місця.

Нагадаємо, що українка виграла престижний шашковий турнір у Франції.