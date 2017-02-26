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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, культурний діяч

У Парижі відбулася акція "Крим - це Україна" (відео)

26 лютого, 2017 - 16:54
Скріншот з відео

У день опору Криму російській окупації активісти з громадської організації "Мережа народної дипломатії Global Ukraine" провели під Ейфелевою вежею в Парижі акцію "Крим – це Україна".

Про це повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

"День опору Криму російській окупації 26 лютого. Партнери МІП – мережа народних дипломатів України GlobalUkraine – в Парижі вийшли під Ейфелеву вежу на підтримку акції "Крим – це Україна", – зазначила вона.

Активісти, тримаючи в руках прапор України, вигукували: "Крим – це Україна" та "Героям слава!".

Джерело: День
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