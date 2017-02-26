У Парижі відбулася акція "Крим - це Україна" (відео)

У день опору Криму російській окупації активісти з громадської організації "Мережа народної дипломатії Global Ukraine" провели під Ейфелевою вежею в Парижі акцію "Крим – це Україна".

Про це повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

"День опору Криму російській окупації 26 лютого. Партнери МІП – мережа народних дипломатів України GlobalUkraine – в Парижі вийшли під Ейфелеву вежу на підтримку акції "Крим – це Україна", – зазначила вона.

Активісти, тримаючи в руках прапор України, вигукували: "Крим – це Україна" та "Героям слава!".