У РФ випустили з колонії опозиційного активіста Дадіна

Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін у неділю залишив виправну колонію Рубцовська в Алтайському краї.

Минулої середи президія Верховного суду Росії скасувала вирок активісту, засудженому на 2,5 року за неодноразове порушення правил проведення масових заходів.

Та попри це, Дадін залишався в колонії. Як пояснювала тюремна адміністрація - через відсутність офіційних паперів із Верховного суду.

На виході з в'язниці активіста зустріла дружина та журналісти.

"Головне, чому я вижив в тих умовах, в яких був - це чесні люди, - заявив Дадін. - Дружина моя на емоціях інколи казала, що в Росії немає громадянського суспільства. Але якби в Росії не було громадянського суспільства, то не було б і мене".

Дадін - перший росіянин, засуджений за новою статтею Кримінального кодексу про неодноразове порушення правил проведення масових заходів.

У грудні 2015 року Басманний районний суд Москви засудив його до трьох років позбавлення волі. Потім в апеляційній інстанції покарання пом'якшили на півроку.

Пан Дадін заявляв, що зазнав катувань у карельській колонії. Влада Росії заперечувала це звинувачення, але опозиціонера перевели в іншу в'язницю.