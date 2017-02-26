У Румунії проходять численні мітинги на честь анулювання "корупційних" постанов

Учасники багатотисячних акцій протесту, які проходять по усій Румунії, проводять в неділю, 26 лютого, мітинги по всій країні на честь анулювання скандальних урядових постанов про пом'якшення кримінального законодавства.

Основний захід проходить у Бухаресті, де учасники протестів розгорнули перед будівлею уряду «живий прапор Євросоюзу», повідомляє Укрінформ.

"Ми отримали першу перемогу! Ми пробили незламну стіну: парламент анулював постанови уряду про пом'якшення кримінального законодавства. Запрошуємо усіх відсвяткувати нашу спільну перемогу створенням "живого прапора ЄС", тому що Євросоюз був нашим союзником у боротьбі проти узаконення корупції", - заявили організатори протестів з соціальної групи "Корупція вбиває".

Окрім Бухаресту, мітинги проходять в Клужі, Констанці, Васлуї, Тімішоарі та інших великих містах країни.