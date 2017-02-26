У США водій скоїв наїзд на натовп людей, десятки постраждалих

У Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) автомобіль ввечері в суботу, 25 лютого, в'їхав у натовп людей, які спостерігали за карнавальною ходою. В результаті наїзду, який, за попередніми даними поліції, скоїв водій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, постраждало 28 людей, серед яких є і діти.

Як повідомили у поліції Нового Орлеану, водій, перебуваючи у стані сильного сп'яніння, спочатку протаранив на своєму позашляховику кілька інших автомобілів, після чого змінив напрям руху та врізався у натовп людей.

Водія автомобіля затримали, стосовно нього поліція проводить розслідування через керування транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило завдання тілесних ушкоджень іншим людям, повідомляє агентство Reuters.

До госпіталю доправили 21 травмовану особу, включаючи офіцера поліції, решта постраждалих від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, у центральній частині сирійського міста Хомс вчора вранці стався подвійний теракт, в результаті якого загинули десятки людей.