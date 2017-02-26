У Туреччині затримали ще щонайменше 30 підозрюваних у спробі перевороту

Щонайменше 30 підозрюваних у зв'язках з організацією опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена FETO були затримані на всій території Туреччини.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Anadolu.
Спеціальні операції проти прихильників Гюлена відбулися у 26 провінціях країни. Загалом було видано 38 ордерів на арешт підозрюваних в участі в організації.
Серед підозрюваних заступники начальників поліції, співробітники поліції та інженери.
Всі підозрювані використовували на своїх мобільних телефонах додаток ByLock, яким користувалися заколотники, які намагалися здійснити спробу перевороту в Туреччині в липні минулого року.
Раніше повідомлялося, що прокуратура Стамбула завершила розслідування спроби перевороту 15 липня 2016 року.
Нагадаємо, під посольством Росії в Анкарі відбулася акція протесту, приурочена до третьої річниці анексії Криму.