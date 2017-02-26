У Туреччині затримали ще щонайменше 30 підозрюваних у спробі перевороту

Щонайменше 30 підозрюваних у зв'язках з організацією опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена FETO були затримані на всій території Туреччини.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Anadolu.

Спеціальні операції проти прихильників Гюлена відбулися у 26 провінціях країни. Загалом було видано 38 ордерів на арешт підозрюваних в участі в організації.

Серед підозрюваних заступники начальників поліції, співробітники поліції та інженери.

Всі підозрювані використовували на своїх мобільних телефонах додаток ByLock, яким користувалися заколотники, які намагалися здійснити спробу перевороту в Туреччині в липні минулого року.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Стамбула завершила розслідування спроби перевороту 15 липня 2016 року.

Нагадаємо, під посольством Росії в Анкарі відбулася акція протесту, приурочена до третьої річниці анексії Криму.