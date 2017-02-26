Україна не буде вести прямих переговорів щодо легітимізації бойовиків, - Геращенко

Україна не буде вести прямих переговорів щодо легітимізації бойовиків з ОРДЛО.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Україну всіма силами підштовхують до легітимізації бойовиків, до прямих переговорів з ОРДЛО, намагаючись тепер створити сценарії прямих переговорів, паралельні мінському процесу, без РФ і ОБСЄ. Звичайно, це серйозно ускладнює і без того непросту роботу української делегації в Мінську, причому всіх груп, і не тільки гуманітарну, але й безпеки, економічної, політичної. Але ніяких прямих переговорів і легітимізації бандитів не буде. Які б брудні сценарії не розігрував Кремль у цій гібридної війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Також Геращенко додала, що ніяких прямих переговорів з бойовиками - це позиція президента, уряду і всіх здорових сил парламенту та проукраїнських політиків.

Нагадаємо, вчора бойовики неподалік с.Катеринівка Луганської області відкрили стрілянину у присутності представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.