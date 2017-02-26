Україна не залишить громадян окупованого Криму без підтримки, - Порошенко

Україна не залишить своїх співгромадян у тимчасово окупованому Росією Криму без підтримки.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook президент України Петро Порошенко.

Він нагадав, як три роки тому мешканці окупованого Криму вийшли на мирний марш, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною, а наступного дня РФ вдалася до відкритої агресії і захопила півострів, взявши в заручники мільйони людей.

"Ми не залишимо наших співгромадян у тимчасово окупованому Росією Криму без підтримки. Україна зуміла на найвищому міжнародному рівні - в ООН - закріпити за Росією статус окупаційної влади, яка несе відповідальність за брутальне порушення прав людини на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Як наголосив Порошенко, весь цивілізований світ знає: Крим – це Україна, тому боротьба за нього триватиме.

Нагадаємо, сьогодні у Києві пройде Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і представниками інших національностей, що проживають у тимчасово окупованому Росією Криму.