Україна вчетверо скоротила відбір газу зі сховищ

Українські споживачі через значне підвищення температури повітря більш як учетверо скоротили добовий відбір із підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це повідомляє у неділю Радіо Свобода з посиланням на оперативні дані компанії «Укртрансгаз».

"Згідно з цими даними, в п’ятницю, 24 лютого, з підземних сховищ було відібрано 21,4 мільйона кубометрів газу. Це більш як учетверо менший обсяг, ніж було, наприклад, 1 лютого, коли за добу споживачі спожили 91,8 мільйона кубометрів", - йдеться у повідомленні.

Станом на початок доби 25 лютого в українських підземних сховищах було понад 8,4 мільярда кубометрів газу. Від початку року запаси зменшилися майже на 2,6 мільярда кубометрів.

Україна увійшла в 2017 рік із запасами природного газу в своїх ПСГ в обсязі 11 мільярдів 993 мільйона кубометрів.

У НАК «Нафтогаз України» вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону. За розрахунками компанії, на кінець опалювального сезону у сховищах залишатиметься 7 – 8 мільярдів кубометрів при допустимому значенні 5 мільярдів кубометрів.