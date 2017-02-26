Українка виграла престижний шашковий турнір у Франції

У Франції завершився традиційний престижний міжнародний турнір з шашок-100 в Каннах Cannes Open 2017, який проходить щорічно в знаменитому каннському Палаці кінофестивалів.

Про це повідомили у прес-службі Федерації шашок України, повідомили УНІАН.

Міжнародний гросмейстер Вікторія Мотричко з Одеси вдруге з початку року стала найсильнішою серед жінок.

Наша шашистка набрала 10 очок, випередивши Ольгу Федорович (Білорусь) - 9 і Наталю Шестакову (Росія) - 9.

Мотричко виграла 3 партії, 4 партії завершилися внічию і одного разу оступилася майбутньому чемпіону в загальному заліку Муроду Амріллаєву з Росії - в 6-му турі.

Всього в турнірі брали участь 48 шашкістів, Мотричко була єдиним представником України.