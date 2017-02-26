Україну на Євробаченні-2017 представить гурт O.Torvald

На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2017" у Києві Україну представлятиме гурт O.Torvald із піснею "Time". Представник визначився у фіналі національного відбору в суботу, 25 лютого, серед шести претендентів. Гурт O.Torvald набрав 10 балів з 12 можливих.

За звання представника України змагалися Тетяна Решетняк під сценічним псевдонімом Tayanna, гурт "Сальто назад", Illaria, Rozhden, Melovin та гурт O.Torvald. Tayanna також отримала 10 балів, проте за правилами відбору переможцем стає той, хто отримає більше балів від глядачів.

Професійне журі виставило наступні оцінки: один бал отримав гурт "Сальто назад" , два - Melovin, три - Rozhden, чотири - Illaria, п'ять - O.Torvald, а максимальний, шість - Tayanna. Глядацькі вподобання розподілилися так: один бал отримала Illaria, два - Rozhden, три - гурт "Сальто назад", чотири - Tayanna, п'ять - O.Torvald, а максимальний - шість - Melovin.

Переможця обирали члени журі у складі Джамали, Андрія Данилка та Костянтина Меладзе, а також глядачі шляхом голосування.

Нагадаємо, 19 лютого місце менеджерів з підготовки міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017" у Києві посіла нова команда.