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В Авдіївку направили спецпідрозділ КОРД

26 лютого, 2017 - 17:41
Фото з Facebook В'ячеслава Аброськіна

В Авдіївку для посиленого несення служби відправили спецпідрозділ главку поліції Донеччини.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Бойовики не припиняють обстріл Авдіївки, місто знову без електрики. Сьогодні вже вкотре для посиленого несення служби відправили в Авдіївку спецпідрозділ главку поліції Донеччини. Завдання - надання допомоги мирним жителям, а також забезпечення правопорядку в місті", - написав він.

Джерело: День
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