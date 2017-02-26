В Авдіївку направили спецпідрозділ КОРД

В Авдіївку для посиленого несення служби відправили спецпідрозділ главку поліції Донеччини.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Бойовики не припиняють обстріл Авдіївки, місто знову без електрики. Сьогодні вже вкотре для посиленого несення служби відправили в Авдіївку спецпідрозділ главку поліції Донеччини. Завдання - надання допомоги мирним жителям, а також забезпечення правопорядку в місті", - написав він.