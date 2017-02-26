В окупованому Криму посилюються репресії, - Умеров

Заступник голови меджлісу кримськотатарського народу заявив, що напруженість у Криму зростає, репресії посилюються.

Про це Ільмі Умеров повідомив в ефірі "112 Україна".

На запитання, чи відзначають якось в тимчасово окупованому Криму цей день і яка в цілому ситуація на півострові Ільмі Умеров відповів:

"Враховуючи те, що останнім часом дуже напружено було на півострові, ми ніяких масових заходів вирішили не проводити. Ми з задоволенням дивимося за тим, що відбувається у світі: і в Анкарі, і в Києві. І коли ви перераховуєте, можете перераховувати і Москву, бо там був марш Нємцова. І паралельно, або в рамках цього маршу була колона в підтримку України з закликом звільнити українських політв'язнів в Росії".

"Тенденція, на жаль, зберігається, напруженість зростає, репресії тільки посилюються, і щоразу вигадують все нові і нові варіанти", - зазначив він.

Нагадаємо, що Крим є єдиною територією для кримськотатарського народу, де він може зберегтися.