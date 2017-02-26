В окупованому Криму звільнили 4 активістів з-під арешту

Четверо кримських активістів, яких затримали 21 лютого біля будинку Марлена Мустафаєва, звільнили з-під арешту. Про це Крим.Реаліі повідомив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Відомо, що інші шестеро затриманих планують звільнити ввечері.

21 лютого відбувся обшук в квартирі активіста Марлена Мустафаєва. Російські силовики затримали його через повідомлення в соцмережі дворічної давності з зображенням символіки забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір». Одночасно поліція затримала 10 кримських татар, які знімали на відео те, що відбувається. Мустафаєву дали 11 діб арешту, а іншим десяти - 5 (за «несанкціонований масовий захід»).

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити чинення тиску на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув'язнених з політичних мотивів.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.

Нагадаємо, голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Крим є єдиною територією для кримськотатарського народу, де він може зберегтися.